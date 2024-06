La Roumanie décide d’acquérir des obusiers sud-coréens K9

Photo : YONHAP News

En déplacement en Roumanie, le ministre de la Défense, Shin Won-shik, a été reçu hier par le Premier ministre, Marcel Ciolacu.A cette occasion, celui-ci a souhaité élargir davantage la coopération entre son pays et la Corée du Sud. D’autant que Bucarest a définitivement décidé d’acheter à Séoul des obusiers automoteurs K9. Et d’ajouter que l’Etat d’Europe de l’Est espère les construire localement.La Roumanie a annoncé cette décision, mardi, au cours d’une entrevue entre son ministre de la Défense, Angel Tilvar, et son homologue sud-coréen.Lors de la rencontre avec le chef du gouvernement roumain, Shin a assuré que le transfert de technologies en la matière, de Séoul à Bucarest, et la localisation de la production des obusiers en question seraient bénéfiques à la Roumanie, mais permettraient aussi au pays du Matin clair de mieux percer le marché mondial de l’armement.