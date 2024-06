Yoon entend ancrer l’économie de l’hydrogène dans le Gyeongsang du Nord

Photo : YONHAP News

Le président de la République a organisé, ce jeudi, le 26e débat national sur la vie au quotidien de ses concitoyens. La réunion d’aujourd’hui a eu lieu dans une université, située dans le Gyeongsang du Nord, dans le sud-est du territoire. Le principal sujet choisi : l’économie de l’hydrogène.Yoon Suk Yeol s’est alors engagé à faire de la province le futur hub national de ce secteur. Il a détaillé les mesures à mettre en place à cet effet. L’une des pistes envisagée est d’apporter le soutien de l’Etat au projet d’aménagement d’une ceinture industrielle dédiée sur la côte est. Un projet de l’ordre de 800 milliards de wons.Le chef de l’Etat a également assuré le soutien de l’Etat à l’aménagement d’un complexe de petits réacteurs modulaires (SMR), à Gyeongju, une des villes de la province. Sans oublier d’œuvrer pour le bon déroulement des travaux de construction de deux futurs nouveaux réacteurs atomiques à Ulchin, situés également dans la même région. Il s’agit de Shin-Hanul 3 et 4.En ce qui concerne le site industriel de l’autre ville, celle de Gumi, classé en juillet 2023 comme celui exclusivement consacré aux semi-conducteurs, le dirigeant a promis de le développer comme un pôle de production des matériaux et des composants des puces électroniques. Il a précisé que pour sa première étape, son administration ferait établir, d’ici 2026, un centre de recherche et de développement. Et ce, afin d’inspecter la conception des semi-conducteurs non-mémoire.Les infrastructures de transport de la région se sont aussi invitées dans le débat. A ce sujet, le président Yoon a fait état de la nécessité de les élargir de manière draconienne. Pour ce faire, la construction de nouvelles autoroutes et l’agrandissement de routes ont été annoncés.