Météo : un début d’été sous le soleil, la pluie et les nuages

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, nous passons du printemps à l’été. En effet, le solstice, c’est aujourd’hui. Ce matin, il fait beau au pays du Matin clair malgré quelques cumulus dans le ciel. Cet après-midi, ceux-ci laisseront cependant place à de la grisaille, notamment dans le Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju. Samedi, les rayons du soleil dans la matinée seront accompagnés de pluie, cette dernière se généralisant dans l’après-midi avec des nuages gris. Enfin, dimanche, des précipitations sont prévues dans la première moitié de journée, sauf dans le quart nord-ouest, et le ciel devrait se découvrir dans l’après-midi.Concernant les températures, à 8h, il fait déjà 26°C à Séoul. La côte sud, quant à elle, enregistre des mercures compris entre 22 et 24°C. Il fait 25°C à Gangneung, et 24°C dans le Jeolla. Dans la seconde partie de la journée, il fera entre 26 et 27°C entre Ulsan et Mokpo, et 27°C à Jeju. Les prévisions indiquent 32°C dans les régions intérieures et 34°C dans la capitale.Demain matin, 23°C sont prévus à Séoul comme à Cheongju, Jeonju, Mokpo ainsi qu’à Jeju. Il fera 22°C dans les régions intérieures et 21°C à Ulsan et Busan. L’après-midi, le mercure de la capitale affichera 29°C, comme celui de Chuncheon. 26°C sont prévus à Gangneung, 25°C sur la côte sud et 28°C à Daejeon, Jeonju et Cheongju.Enfin, dimanche, les prévisions sont similaires à celles de la veille. Il fera, le matin, encore 23°C dans la capitale, 23°C sont prévus dans le Jeolla et 22°C sur la côte sud. Dans la seconde partie de journée, il fera cependant un peu plus chaud que la veille : Météo-Corée prévoit 31°C à Séoul et dans la majorité des régions intérieures, 27°C sur la côte sud, 30°C à Andong et 29°C à Daegu.