La k-culture sera présente au festival de l'île du Danube

Photo : YONHAP News

Le Donauinselfest ou le Festival de l'île du Danube de Vienne est l’un des festivals en plein air les plus importants d’Europe. Et pour l’édition 2024 qui se tient ce week-end même, la culture du pays du Matin clair sera présente.Selon le Centre culturel coréen en Autriche, un événement intitulé « Inspire Me, Korea » va se dérouler dans le cadre de cette manifestation annuelle. Samedi, les festivaliers auront droit à des spectacles de samulnori, de danse masquée ou encore à du DJing. Le lendemain, un groupe de k-pop alternatif va monter sur scène.Ce n’est pas tout, tout au long du festival, des stands de cuisine coréenne seront installés. Les participants pourront aussi goûter à des gimbaps, à des topokkis ou encore à des mandus. Le tout en participant à des jeux traditionnels venus de Corée et même en portant un hanbok, le costume coréen.