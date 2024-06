Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis accueilleront favorablement « tout soutien » à l'Ukraine, a fait savoir jeudi le porte-parole du département d’Etat lors d’une conférence de presse. Cette déclaration intervient juste après que la Corée du Sud a déclaré qu'elle allait réexaminer sa politique contre le soutien militaire au pays envahi par la Russie.Matthew Miller a tout de même précisé que Washington apprécie tout soutien à Kyiv, mais c'est en fin de compte une décision qui revient pleinement à Séoul.Le pays du Matin clair, rappelons-le, a jusqu'à présent offert une assistance humanitaire et non létale à l'Ukraine. Le traité signé entre la Corée du Nord et la Russie à l’occasion de la visite de Poutine au nord du 38e parallèle pourrait faire changer la politique du Sud.