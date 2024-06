Washington : le partenariat stratégique Pyongyang-Moscou est certes inquiétant, mais pas surprenant

Photo : YONHAP News

Washington a exprimé ses préoccupations concernant la signature mercredi d'un traité entre Pyongyang et Moscou, équivalent à la restauration d'une alliance militaire.John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, s’est exprimé, hier, lors d'un briefing en ligne. Selon lui, les Etats-Unis évalueraient leur posture de défense dans toute la région Indopacifique et renforceraient leurs relations avec leurs alliés et partenaires. Toutefois, il a précisé que son gouvernement n'était pas surpris par cette nouvelle, étant donné les discussions, les avertissements et le partage public des informations concernant la coopération militaire croissante entre Pyongyang et Moscou depuis plusieurs mois.Du côté du Pentagone. Son porte-parole Pat Ryder a affirmé, lors d'un briefing, que les USA continueraient de surveiller de près les mouvements futurs de ces deux nations. En ajoutant que Washington continuerait de renforcer ses alliances, il a notamment souligné que le soutien américain à la Corée du Sud était indéfectible.