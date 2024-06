Onu : un débat public de haut rang sur la cybersécurité se tient à New York

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu un débat public de haut rang sur les menaces dans le cyberespace, ainsi que la paix et la sécurité internationales. Cette réunion a eu lieu, hier, à New York. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères l’a présidée en représentant son pays, qui assure la présidence du conseil en juin.Cho Tae-yul a souligné la nécessité d'une réponse au niveau du conseil onusien aux menaces informatiques. A ce sujet, il a mentionné que la Corée du Nord évitait les sanctions onusiennes à travers des activités informatiques malveillantes, notamment le vol de crypto-monnaies.Avant le début de la réunion, le chef de la diplomatie sud-coréenne a tenu une conférence de presse simplifiée devant la salle de réunion. A cette occasion, il a publié une déclaration conjointe sur la cybersécurité au nom de 63 états membres de l'Onu et de l'Union européenne. Ce texte souligne que les menaces transfrontalières dans le cyberespace sont un problème directement lié à la paix et la sécurité internationales. Il met également en avant le rôle central que le Conseil de sécurité doit jouer pour résoudre ces menaces.Lors de ce débat public, le Secrétaire général des Nations unies, a déclaré que les états membres s'efforçaient de parvenir à un accord sur un nouveau traité contre la cybercriminalité. Antonio Guterres a ensuite affirmé que ce dernier permettrait de protéger les droits humains en ligne et de renforcer la coopération.