Taux de change : la Corée du Sud est exclue de la liste de surveillance des USA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été exclue, pour le premier semestre, de la liste des pays dont le taux de change est sous surveillance de la part des Etats-Unis. Elle y avait déjà était enlevée au second semestre 2023.Le département du Trésor américain a publié, hier, le « Rapport sur les taux de change pour le premier semestre 2024 ». Ce dernier porte principalement sur la désignation de sept pays, dont la Chine, le Japon, la Malaisie, Singapour, Taïwan, le Vietnam et l'Allemagne, comme Etats sous surveillance du taux de change. Le pays du Matin clair, de son côté, avait été régulièrement inclus depuis avril 2016, et ce pendant sept années consécutives. Cependant, après avoir été éliminé de la liste en novembre dernier, il est à nouveau absent cette fois-ci.Les USA évaluent les politiques macroéconomiques et de taux de change de leurs vingt principaux pays partenaires commerciaux. Et ils désignent comme pays sous surveillance ou nécessitant une analyse approfondie ceux qui répondent à leurs critères. La Corée du Sud, elle, n’a satisfait qu'à l'un des trois critères, à savoir celui d'un excédent commercial de plus de 15 milliards de dollars.Quant au Japon, retiré en juin 2023 de cette liste, il y est réintégré un an plus tard. En ce qui concerne la Chine, le département du Trésor a exigé un renforcement de la transparence de sa politique de change.