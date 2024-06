Prix à la production : hausse pour le 6e mois consécutif

Photo : YONHAP News

En mai dernier, les prix à la production ont augmenté de 0,1 % en glissement mensuel. C’est ce que nous apprennent les données publiées, ce matin, par la Banque de Corée (BOK). Il s’agit d’une progression pour le sixième mois d’affilée.La principale raison : la hausse du tarif du gaz industriel de 5,3 %. Les cours de l’électricité, du gaz, de l’eau et des déchets sont également montés de 0,5 %.Les prix des services ont connu un accroissement de 0,5 %, alors que les produits industriels se sont maintenus au même niveau. Quant aux produits agricoles, forestiers et halieutiques, ils ont baissé de 4 %. Les articles alimentaires et les produits frais ont enregistré respectivement un recul de 2 et de 8 %.L’indice de prix d’offre intérieure a progressé de 0,2 % à la suite de l’inflation des matières premières, ainsi que des biens et des services intermédiaires et finaux.Enfin, les prix à la production totale, qui comprennent jusqu’aux exportations, sont tombés de 0,1 %.