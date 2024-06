Des soldats nord-coréens franchissent encore la ligne de démarcation

Photo : YONHAP News

Jeudi matin, vers 11 heures, plusieurs soldats nord-coréens, travaillant dans la zone démilitarisée (DMZ), ont franchi la ligne de démarcation militaire. En réponse, l’armée sud-coréenne a diffusé des messages d’avertissement et a effectué des tirs de sommation. Ils se sont alors immédiatement repliés vers le nord. C'est ce qu'a annoncé, ce matin, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).C'est la troisième fois ce mois-ci que des militaires du Nord franchissent cette frontière. Le 9 juin, entre 20 et 30 hommes y travaillant l’avaient franchie à moins de 50 mètres avant de se retirer après des tirs de sommation de l’armée sud-coréenne. Un incident similaire s’était aussi produit le 18 juin.Pour le JCS, il s'agit de simples intrusions, car les soldats nord-coréens font immédiatement marche arrière en réponse aux tirs du Sud. La zone concernée est couverte de buissons, ce qui rend les marques peu visibles. Il est possible que les nord-Coréens procèdent à des travaux préparatoires, comme le défrichage des buissons, afin de créer des terrains vagues avant de poser des mines.D'ailleurs, récemment, les forces du pays communiste ont mobilisé des dizaines, voire des centaines de personnes dans une dizaine de sites à l'intérieur de la DMZ. Et ce, afin d’effectuer divers travaux, tels que la pose de mines, l’aménagement de terrains déserts pour l'amélioration des capacités de surveillance, ou encore le renforcement de routes tactiques.