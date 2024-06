Electricité : gel des prix au 3e trimestre

Photo : KBS News

Les tarifs de l’électricité vont être gelés pour le troisième trimestre. La Kepco, la plus grande compagnie du secteur du pays, a annoncé, aujourd’hui, maintenir les frais d’ajustement du carburant à 5 wons par kWh. Ces derniers reflètent l’évolution récente des cours de l’énergie. La redevance de base, les frais de consommation d'électricité et ceux pour le climat et l'environnement resteront également les mêmes.Cette décision ne fait cependant pas l’unanimité car l’équivalent sud-coréen d’EDF en France dispose d’une dette colossale qui, à la fin mars, s’est élevée à 200 900 milliards de wons, soit 135 milliards d’euros. Toutefois, le gouvernement a décidé de bloquer les tarifs du fait que la Kepco a récemment recommencé à dégager des bénéfices, et surtout pour alléger la charge des habitants en été où la demande d’électricité explose.En revanche, l’exécutif est en discussion avec ses ministères pour augmenter les prix du gaz, d’autant que cette énergie est principalement utilisée en hiver pour le chauffage. Le gaz est fourni actuellement à 80 % des cours de revient.