Guerre des ballons : la FFNK lâche encore 300 000 flyers, le Nord réagit

Photo : YONHAP News

L’association « Combattants pour une Corée du Nord libre (FFNK) » a envoyé, hier soir, vers le Nord, 300 000 tracts anti-Pyongyang. Dans son communiqué publié aujourd’hui, elle déclare avoir lâché, à Paju dans la province de Gyeonggi, 20 ballons géants portant également des clés USB et des billets de 1 dollar américain.Sur les flyers, était marqué : « la Corée du Sud, l’unique patrie des 80 millions de Coréens, aime les habitants du Nord ». Les clés USB contiennent, elles, des séries télévisées et des musiques sud-coréennes, notamment du chanteur Lim Young-woong.Le groupe civique a expliqué qu’au moment de lâcher les ballons, des fonctionnaires de Paju étaient intervenus, et qu’il avait alors changé d’endroit. Son patron, Park Sang-hak, a déclaré qu’il continuerait d’expédier « des lettres d’amour, de liberté et de vérité » jusqu’à ce que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’excuse pour l’envoi de ses ballons d’ordure au Sud.Au nord du 38e parallèle, Kim Yo-jong n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse centrale nord-coréenne, la puissante sœur de Kim Ⅲ a déclaré que des ordures étaient de nouveau tombées près de la frontière. Avant d’ajouter que comme le Sud est passé à l’acte malgré ses conseils, il sera normal que son pays réagisse en faisant des choses qui n’étaient pas fondamentalement nécessaires, faisant allusion, notamment, à un nouvel envoi de ballons chez sa voisine.