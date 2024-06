Sommet Kim-Poutine : les chefs de la diplomatie de Séoul et Washington s’entretiennent au téléphone

Photo : KBS News

Hier soir, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a échangé, par téléphone, avec son homologue américain à propos du sommet entre les dirigeants nord-coréen et russe. Sommet qui s'est d'ailleurs soldé par la signature d’un traité de partenariat stratégique global.Cho Tae-yul et Antony Blinken ont dénoncé cet engagement, qui représente une menace importante pour la sécurité des deux alliés et compromet la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, voire de la région.Le haut diplomate sud-coréen a souligné que toute forme de coopération qui contribue directement ou indirectement à renforcer les capacités militaires de Pyongyang constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Il a ensuite appelé à une étroite coordination bilatérale pour que la communauté internationale réponde fermement, avant de présenter les mesures prises par son gouvernement la veille. Il s’agit notamment des sanctions unilatérales contre le Nord et des nouvelles restrictions à l'exportation vers la Russie.Son interlocuteur a pour sa part indiqué que les USA soutiennent les dispositifs légitimes pris par son allié du Sud, et a proposé de répondre de manière conjointe à toute menace.Les deux parties ont convenu de surveiller de près la situation, tout en renforçant leur dissuasion élargie et la collaboration trilatérale avec le Japon. Objectif : neutraliser les menaces nucléaire et balistique du royaume ermite.