Alors que la canicule sévit toujours, la province de Gyeonggi, entourant Séoul, a recensé, entre le 22 mai et le 19 juin, 59 personnes souffrant de maladie liée à la chaleur. C’est un chiffre deux fois supérieur à celui de l’année dernière, et il représente à lui seul 22 % des patients victimes de ce mal sur tout le territoire. La plupart d’entre eux est épuisée à cause de la chaleur, et aucun décès n’a été signalé.Dans 27 villes et comtés, 400 fonctionnaires sont en service d'urgence pour assurer la protection des populations vulnérables et gérer les travailleurs en extérieurs, notamment dans les champs agricoles. L’administration régionale a également augmenté le nombre d’ambulances et de refuges climatisés.