Météo : nuageux et pluvieux

Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de juin, le temps est mitigé au pays du Matin clair. En effet, dans la matinée, le ciel est soit gris, notamment de tiers nord et sur la côte sud, soit pluvieux avec quelques rayons de soleil qui arrivent à passer à travers les gouttes. En revanche, cet après-midi, le soleil refera son apparition dans la capitale et jusqu’à Chuncheon. Le reste du territoire, quant à lui, restera sous la grisaille.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul et à Suwon. Dans les régions intérieures, le mercure monte même à 26°C, notamment à Jeonju, Daejeon, Daegu et Andong. Gangneung enregistre 23°C au thermomètre et, de Busan à Mokpo, il faut compter 23°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 28°C à Séoul, mais aussi à Gangneung et à Daejeon. Météo-Corée prévoit 30°C à Ulsan et Andong, ainsi que 31°C à Daegu. Il fera 25°C à Mokpo, et 27°C sur l’île méridionale de Jeju.