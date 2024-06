Statue d'une jeune fille pour la paix : Tokyo veut modifier les notes explicatives, Stintino refuse

Photo : YONHAP News

Une statue d’une jeune fille pour la paix a été installée, samedi dernier, à Stintino en Italie. Elle commémore les victimes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale. Or, elle est devenue un sujet de polémiques ; le Japon contestant, une fois de plus, cette installation.En effet, Kyoto News avait annoncé, vendredi dernier, que la maire de la ville se proposait de modifier les renseignements figurant sur le panneau installé à côté de la sculpture en bronze. Objectif : faire également apparaître la position japonaise sur le sujet.Cependant, cette information a immédiatement été démentie par la maire auprès de l'association à l’initiative de la statue. En effet, Rita Vallebella a fait savoir au Conseil coréen pour la justice et la mémoire - chargé de défendre la cause des anciennes femmes de réconfort - qu'elle n'avait jamais parlé d’une quelconque modification des informations relatives à la statue. Et qu’elle n’en n’avait d’ailleurs aucune intention.De son côté, l'ambassade sud-coréenne à Rome a elle aussi annoncé n'avoir reçu aucune information d’un éventuel changement textuel sur la statue de la part de la municipalité de Stintino.Le panneau accompagnant la statue explique en italien, coréen et anglais que le monument est dédié à la mémoire des filles et des femmes, enlevées par l'armée impériale nippone et forcées à l'esclavage sexuel.Cette statue est la deuxième du genre en Europe, après celle placée à Berlin en 2020. C’est également la quatorzième au monde à avoir été installée hors des frontières du pays du Matin clair. La première, construite en 2013, se trouve au parc municipal de Glendale en Californie.