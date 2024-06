Photo : KBS

Suite au sommet Pyongyang-Moscou qui a débouché sur un rapprochement plus important des dirigeants russe et nord-coréen, le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) a annoncé rester attentif à l'éventuel envoi de soldats du Nord en Ukraine.Les services secrets du pays du Matin clair ont ainsi expliqué que, de manière plus générale, ils suivaient de très près les deux pays, qui ont signé la semaine dernière un traité de partenariat stratégique global dont la quatrième clause porte sur une assistance mutuelle en cas d’attaque d’une puissance extérieure sur l’un de leurs territoires.Il serait donc probable, selon le NIS, que Pyongyang envoie des hommes ou des technologies dans les régions ukrainiennes occupées et revendiquées par Moscou.