Pyongyang soutient Moscou en critiquant l’aide américaine en Ukraine

Photo : KBS News

La Corée du Nord a vivement critiqué l'aide militaire que les Etats Unis accordent à Ukraine. Son objectif : manifester de manière toujours plus ostentatoire son soutien à la Russie et exhiber leur rapprochement bilatéral.Dans un article publié par l'Agence de presse officielle du pays communiste, le vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs a ainsi condamné Washington, qui, selon lui, « révèle enfin son animosité vis-à-vis de Moscou ».Pak Jong-chon pointe notamment du doigt la politique de Washington, qui consiste à assouplir les restrictions relatives à son aide militaire à Kyiv. Les termes utilisés sont d’ailleurs très forts : « un pis-aller adopté par les USA, qui poussent la cabale fantoche Zelensky à attaquer de manière imprudente afin de renverser la situation en Ukraine ».Le haut officiel nord-coréen a également averti que « si Washington continue cette guerre par procuration contre Moscou, elle devrait faire face à des représailles encore plus puissantes de la part de ce dernier ». Et d'ajouter que « toute réaction de l'armée russe est de la légitime défense » et que « Pyongyang soutiendra les soldats et civils russes ».Lors de leur sommet tenu le 19 juin dernier au nord du 38e parallèle, Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont signé un accord de partenariat stratégique global garantissant une « assistance mutuelle en cas d’agression contre l’une des deux parties ».