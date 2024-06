Séoul, Washington et Tokyo comptent répondre fermement à la menace nord-coréano-russe

Photo : YONHAP News

Séoul va mener une étroite coordination avec Washington et Tokyo afin de trouver une réponse adéquate à la signature par Pyongyang et Moscou d’un traité de partenariat stratégique global. C’est ce qu’a déclaré son ministre des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse, tenue samedi dernier au siège de l’Onu, à New York.Cho Tae-yul a fait savoir qu’il s’était entretenu la veille avec ses homologues américain et japonais. D’après lui, ils se sont tous trois accordés pour conduire la réponse ferme de la société internationale face aux risques posés par la Corée du Nord. Et ce, en renforçant l’alliance entre la Corée du Sud et les USA et la coopération entre les trois nations en matière de sécurité. Le haut diplomate sud-coréen a souligné qu’il était important de répondre de manière puissante suite à ces discussions qui ont eu lieu au bon moment avec les alliés.Pour rappel, Cho était arrivé mercredi dernier aux Etats-Unis pour présider le lendemain un débat public sur la cybersécurité. Il avait aussi assisté, le même jour, à une réunion de la Commission de consolidation de la paix (CCP).Le ministre sud-coréen a estimé que son déplacement avait contribué à faire savoir que le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie constitue une menace importante, non seulement pour la péninsule mais aussi pour le monde entier.