Séoul, Washington et Tokyo critiquent la coopération militaire nord-coréano-russe

Photo : YONHAP News

Les représentants nucléaires sud-coréen, américain et japonais ont dénoncé la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Le vice-ministre sud-coréen pour la stratégie et l’intelligence, a publié, ce matin, un communiqué de presse conjoint avec ses homologues américaine et japonais.Dans le texte, Cho Goo-rae, Jung Park et Hiroyuki Namazu ont condamné le renforcement de la coopération militaire entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, y compris les transferts d’armes. Ils ont critiqué ces pratiques qui prolongent les douleurs de la population ukrainienne, viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et menace la stabilité de l’Asie du Nord-Est et de l’Europe. Ils ont également souligné que le développement de la coopération nord-coréano-russe devrait être une grave préoccupation de tous ceux qui soutiennent le maintien de la paix et la sécurité de la péninsule, le principe de non-prolifération, ainsi que la liberté et l’indépendance de l’Ukraine.La Corée du Sud, les USA et le Japon ont vérifié une nouvelle fois leur volonté de consolider leur coopération diplomatique et sécuritaire, et ont appelé la Corée du Nord à arrêter ses provocations et à revenir au dialogue.