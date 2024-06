Mondiaux de tir à l'arc : les équipes féminine et masculine remportent l'or

Photo : YONHAP News

De quoi y croire pour Paris 2024. L'équipe nationale coréenne de tir à l'arc a dominé la troisième étape de la Coupe du monde Hyundai 2024 à Antalya, en Turquie, en remportant les médailles d'or dans les épreuves masculine et féminine par équipe.Composée d'Im Si-hyeon, Jeon Hun-yeong et Nam Su-hyeon, l'équipe féminine a battu la France 6-0 en finale. Et ce alors même qu'elle avait perdu contre la Chine lors des deux premières étapes. Cette victoire tombe donc à merveille, permettant au quatre archères de reprendre confiance à un mois des Jeux olympiques.Du côté masculin, l'équipe formée de Kim Woo-jin, Lee Woo-seok et Kim Je-deok a également triomphé en battant la France 5-1 en finale. Kim Woo-jin s'est particulièrement distingué en remportant aussi l'or en individuel, devenant ainsi double champion du monde.En revanche, l'équipe mixte composée de Lee Woo-seok et Jeon Hun-yeong a perdu contre le Japon en finale. Malgré cette défaite, les performances globales de l'équipe coréenne ont été excellentes. À leur retour en Corée, l'équipe se concentrera exclusivement sur l'entraînement en vue des JO, avec des simulations de matchs pour affiner leurs compétences et s'adapter aux conditions de compétition.