Coûts de la défense : la quatrième réunion sur le SMA se tient demain à Séoul

Photo : YONHAP News

La quatrième réunion visant à renouveler le 12e Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs dans le pays du Matin clair, dit SMA, va avoir lieu demain à Séoul. Elle s’étendra jusqu’à ce jeudi. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Ce dernier a déclaré que Séoul mènerait les discussions avec l’idée qu’il faudrait partager les frais de la défense à un niveau raisonnable avec son allié. Et, ce, pour créer une condition stable de stationnement des soldats américains et renforcer la posture de défense sud-coréano-américaine.Les délégations sud-coréenne et américaine avaient lancé leurs discussions en avril dernier à Hawaï. Elles les avaient poursuivies en mai à Séoul, puis en juin à Washington. Elles se trouveront donc pour la deuxième fois ce mois-ci, démontrant leur volonté d’accélérer les négociations.