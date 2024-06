Kita : les exportations devraient augmenter de 9,1 % en 2024

Photo : YONHAP News

L’Association coréenne du commerce international (Kita) a prévu que les exportations atteindraient un niveau record cette année. Selon elle, le montant des ventes de produits « made in Korea » augmentera de 9,1 % sur un an pour s’élever à 690 milliards de dollars.Quant aux importations, elles devraient enregistrer une hausse de 1 % pour se situer à 649 milliards de dollars, se soldant par un excédent de 41 milliards de dollars. Cette belle perspective s’attribue notamment à la multiplication des ventes de produits technologiques, dont les semi-conducteurs. La Kita s’attend à ce que les ventes de ces derniers bondissent de 31,8 % cette année grâce à la croissance de l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) et à la hausse de la demande en Chine.Dans le domaine automobile, en dépit du rétrécissement de la demande des voitures électriques, les exportations ont été tirées vers le haut par les ventes de modèles hybrides et les SUV. Elles ont progressé de 3,7 % et devraient poursuivre cette tendance haussière. Le rétablissement du marché mondial et la baisse des taux d’intérêts devraient accroître, eux aussi, les expéditions des treize principaux produits d’exportation du pays, comme les navires et les écrans plats.