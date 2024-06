Un incendie dans une usine de fabrication de batteries lithium fait 22 morts

Photo : YONHAP News

Un important incendie s'est déclaré, ce matin, dans une usine de fabrication de batteries lithium à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Les autorités de lutte contre les incendies ont reçu un signalement vers 10h30, indiquant qu'un incendie majeur avait été signalé dans une usine de fabrication de batteries lithium à Hwaseong. Elles sont actuellement en train de combattre les flammes.Selon les chiffres qui sont susceptibles d'évoluer, 22 personnes ont perdu la vie. L'usine touchée est un bâtiment de trois étages avec une surface totale d'environ 2 300 mètres carrés. Selon des témoignages sur place, il y avait environ 67 employés travaillant dans l'usine au moment de l'accident.L'usine en question fabrique des batteries lithium, qui sont connues pour être difficiles à éteindre avec des méthodes d'extinction traditionnelles. En raison du risque élevé de propagation rapide de l'incendie, les autorités concernées ont élevé le niveau de réponse à l'incendie au niveau 2 environ 20 minutes après avoir reçu le signalement. Les flammes auraient été suscitées par l'explosion d'une batterie à l'intérieur de l'usine. En raison d’une réaction en chaîne, il est difficile de pénétrer dans l'usine, et les opérations de sauvetage ne pourront commencer qu'une fois l'incendie éteint.Le président Yoon Suk Yeol a immédiatement ordonné de mobiliser tous les effectifs et équipements disponibles pour les opérations de sauvetage, tout en veillant à la sécurité des pompiers.La ville de Hwaseong a émis des messages d'alerte aux résidents à proximité, leur demandant de limiter leurs déplacements et de garder leurs fenêtres fermées pour des raisons de sécurité.