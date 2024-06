Météo : un mardi sous le soleil

Photo : YONHAP News

En ce dernier mardi du mois de juin, il fait beau au pays du Matin clair et les températures sont chaudes sans pour autant être caniculaires. Dans le sud du territoire, cependant, d’Andong à Mokpo, la qualité de l’air a été classifiée comme « mauvaise ». Il est donc conseillé de limiter ses sorties et, le cas échant, de porter un masque.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 19°C à Séoul, tout comme à Cheongju, Daegu ou encore Gwangju. La maximale est de 21°C pour les villes de Busan, Yeosu et Gangneung. 17°C sont enregistrés à Andong, et la minimale, 16°C, à Chuncheon.Cet après-midi, il fera 27°C dans la capitale, sur la côte sud, à Jeonju ainsi qu’à Andong. Le mercure montera même jusqu’à 29°C à Gangneung et Daegu.