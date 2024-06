Incendie à Hwaseong : début de l’expertise conjointe

Photo : YONHAP News

L’effroyable incendie dans une usine de batteries au lithium, hier matin à Hwaseong, au sud de Séoul, est désormais maîtrisé. Mais le bilan est lourd. Il fait état de 23 personnes décédées, dont 17 Chinois, cinq sud-Coréens et un Laotien. Huit autres ont été blessées.Dès aujourd’hui, les enquêteurs entament une expertise conjointe pour déterminer l’origine du feu. Une trentaine de responsables de six institutions concernées doit être engagée.Hier, l’après-midi, le président de la République s’est rendu sur le site du drame. Yoon Suk Yeol a alors adressé ses pensées aux victimes et son soutien à leurs familles endeuillées. Sans oublier de remercier les secours mobilisés.Le chef de l’Etat a également ordonné à son ministre de l’Intérieur, qui l’accompagnait, d’effectuer des contrôles de sécurité des usines similaires qui utilisent des produits chimiques. Et ce, bien sûr afin d’empêcher les catastrophes de la sorte de se reproduire.L’ambassadeur de Chine à Séoul est lui aussi allé sur place hier soir. Xing Haiming a exprimé sa tristesse et la profonde émotion de son pays. L’occasion aussi pour lui d’exhorter le gouvernement de Séoul à prendre au plus vite des mesures de suivi.Avant même cet appel, le ministère des Affaires étrangères a tenu une réunion, au cours de laquelle il a été discuté des moyens de soutien aux victimes et à leurs familles.