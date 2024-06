JCS : Pyongyang lâche de nouveaux ballons poubelles de l’autre côté de la frontière

Photo : YONHAP News

Comme elle s’y était engagée, la Corée du Nord a lancé, hier soir, de nouveaux ballons poubelles en direction de sa voisine du Sud. Il s’agit du cinquième lot de ces ballons attachés à des sacs remplis d’ordures depuis fin mai.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé, vers 21h, que les aérostats se dirigeaient vers le sud-est depuis le nord de la province de Gyeonggi, proche de la frontière. Le vent venait alors du nord-ouest.Le JCS a alors conseillé aux citoyens de faire attention aux débris qui tombent et de ne pas toucher les ballons, s’ils les trouvent. Et de leur demander aussi de les signaler à l’unité militaire la plus proche ou à la police.Dans un communiqué publié vendredi, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, avait déjà promis le nouveau lâcher. Et ce, en réponse à l’envoi, la veille, de tracts anti-Pyongyang par une association des transfuges nord-coréens installés au Sud.Et ce matin, à 9h, l’état-major a annoncé en avoir repéré environ 350 jusque-là. Il a ajouté qu’une centaine d’entre eux étaient tombés dans Séoul et dans le nord du Gyeonggi, qui l’entoure.Selon l’armée, ces ballons contenaient majoritairement des morceaux de papier et des détritus. Et leur analyse montre pour le moment qu’il n’y a pas de substances dangereuses pour la sécurité.