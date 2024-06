Poutine réaffirme son intention d’inviter Kim Jong-un à Moscou

Photo : YONHAP News

Après sa rencontre à Pyongyang, la semaine dernière, avec le dirigeant nord-coréen, Vladimir Poutine a reconfirmé son intention d’inviter celui-ci en Russie.Les médias d’Etat du pays communiste, le Rodong Sinmun et la KCNA, ont rapporté aujourd’hui que le chef du Kremlin avait envoyé un message de remerciement à Kim Jong-un.Poutine s’y est déclaré « ravi de la poursuite de notre dialogue constructif et de nos projets communs étroits ». Et d’ajouter que Kim est « un invité d’honneur attendu de tout temps sur le sol russe ».Le leader russe a également rappelé que les deux pays avaient hissé leurs relations au niveau inédit du partenariat stratégique global. Selon lui, cela revêt un sens particulier.Pour rappel, lors de leur tête-à-tête, le 19 juin, l’homme fort de la Russie avait déjà souhaité que leur prochaine entrevue ait lieu à Moscou.