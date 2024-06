Séoul et Washington entendent coopérer pour l’échange de renseignement diplomatique

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont conclu un protocole d’accord pour institutionnaliser leurs échanges et leur coopération dans le domaine du renseignement diplomatique.Le texte a été signé, hier à Washington, par les responsables concernés de leurs ministères des Affaires étrangères.L’entente permettra désormais à la direction générale chargée de l’information diplomatique du ministère sud-coréen et à l'agence de renseignement du département d'Etat américain (INR) d’élargir les échanges des données sur la situation régionale comme internationale. Sans parler de l’élaboration conjointe d’un rapport sur leur analyse.Sachez que l’INR est la plus importante agence de renseignement en la matière au monde. Elle publie quelque deux millions de rapports dédiés par an.