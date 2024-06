Anniversaire de la guerre de Corée : Yoon fustige le récent accord nord-coréano-russe

Photo : YONHAP News

Cela fait 74 ans jour pour jour que la guerre de Corée a été déclenchée. Le 25 juin 1950, le Nord envahissait le Sud. Ce conflit fratricide a ensuite duré trois ans.Comme chaque année, une cérémonie commémorative a eu lieu aujourd’hui. Nouveauté : à partir de 2024 et pour les prochaines éditions, elle se déroulera à tour de rôle dans l’une des sept grandes villes du pays. Auparavant, elle était organisée à Séoul. Daegu, dans le sud-est, est la première ville choisie pour l’événement.Le président de la République a prononcé un discours devant plus de 1 300 personnes qui y étaient présentes. Parmi lesquelles, des anciens combattants. Une allocution dans laquelle Yoon Suk Yeol a fortement critiqué le traité de partenariat stratégique global, conclu le 19 juin à Pyongyang entre les dirigeants nord-coréen et russe. Il a dénoncé « une manœuvre anachronique allant à l’encontre de l’Histoire ».Selon le dirigeant, en vertu de cet accord, la Corée du Nord et la Russie ont même promis de renforcer leur coopération militaire et économique, et ce, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le président Yoon a également rappelé qu’en dépit des mises en garde répétées de la communauté internationale, le régime de Kim Jong-un continuait de développer ses capacités nucléaires et balistiques et de se livrer à des provocations. Il a alors pointé du doigt les récents envois « ignobles et irrationnels » de ballons poubelles nord-coréens vers le sud de la frontière.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a d’emblée affiché sa détermination à protéger la démocratie et la vie de ses concitoyens en réagissant fermement aux menaces nord-coréennes.Pour le numéro un sud-coréen, la paix peut être défendue par la force puissante et la posture de sécurité indéfectible, et non pas par la parole.Il a poursuivi que si ses concitoyens s’unissent, ils pourraient construire, dans un avenir pas trop lointain, une Corée réunifiée, libre et prospère. Et d’ajouter que cela constituera une réponse aux sacrifices et au dévouement des héros tombés au champ d’honneur.Enfin, Yoon s’est engagé à ce que l’Etat ne les oublie jamais.