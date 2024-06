Kurt Campbell rappelle la déclaration de Washington face à la menace nord-coréano-russe

L’inquiétude grandit encore quant aux menaces de Pyongyang, après le rétablissement de l’alliance militaire entre celui-ci et Moscou.Dans ce contexte, le sous-secrétaire d’Etat américain a estimé que la dissuasion élargie promise par son pays pour son allié sud-coréen est à un niveau approprié.Kurt Campbell a fait cette remarque, lors d’une réunion organisée hier, dans la capitale américaine, par le Council on Foreign Relations (CFR), un think tank américain. C’était une réponse à la question de savoir si des mesures autres que la déclaration de Washington étaient nécessaires afin de renforcer la dissuasion nucléaire dans la péninsule.Selon le numéro deux de la diplomatie américaine, ce texte « nous a donné ce avec quoi nous devons travailler ensemble maintenant ». Les deux alliés n’ont donc qu’à le mettre en application.Sachez que cette déclaration a été adoptée en avril 2023, à l’issue d’un sommet sud-coréano-américain à la Maison blanche. Un texte par lequel l’administration Biden avait promis le renforcement de la dissuasion étendue à la Corée du Sud. Celle-ci s’est engagée, en échange, à ne pas se doter de ses propres armes atomiques.Pourtant, Campbell a déclaré être d’accord avec Allison Hooker, chargée de l’Asie au Conseil de sécurité nationale de l’administration Trump. Vendredi dernier, elle avait affirmé que le rapprochement Moscou-Pyongyang conduisait la Corée du Sud à vouloir la bombe atomique.Sur le récent entretien entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, le spécialiste de l’Asie a estimé que si le partenariat entre leurs pays a ses limites, on ne pourrait pas le négliger.