Action collective des médecins : le gouvernement décidé à laisser les internes quitter le travail

Photo : YONHAP News

Cela fait maintenant plus de quatre mois que les médecins internes et résidents ont commencé à présenter leur démission collective. Et ce, en protestation contre le plan gouvernemental d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine.Mais les autorités de leurs établissements n’ont pas accepté leur démission, à l’appel du gouvernement, qui souhaitait les voir reprendre leur travail.Mais, l’exécutif en est revenu pour demander désormais aux hôpitaux où avaient été en stage ces jeunes docteurs de laisser ceux-ci quitter rapidement leur établissement, s’ils veulent réellemet le faire. L’objectif affiché : stabiliser les centres médicaux avant la fin du mois.Le gouvernement préfère toutefois leur retour et le dialogue avec eux, à leur départ. Il propose donc une panoplie de mesures incitatives pouvant les dissuader de démissionner définitivement. Il s’agit entre autres de réduire le temps de travail, d’accorder un soutien financier à leur stage et de préparer des mesures judiciaires liées à des accidents médicaux.