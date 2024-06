KF-21 : lancement prochain de la production en série

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud développe son propre avion de combat, le KF-21, pour remplacer les F-4 Phantom et les F-5 Tiger utilisés par son armée de l’air. Les premiers ont récemment été mis à la retraite et les seconds le seront eux aussi dans un avenir proche.Or, on a appris aujourd’hui que le pays allait lancer sa première production en série de son nouvel appareil de chasse. Pour cela, Korea Aerospace Industries (KAI), qui le développe, et l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), chargée des marchés publics de l’armement, ont passé un contrat aujourd’hui.L’accord prévoit la construction d’un total de KF-21 ainsi que le soutien logistique. Coût de l’opération : 1 960 milliards de wons. Et ces avions pourront être déployés, les uns après les autres, dès 2026 pour la défense de l’espace aérien du pays.Pour rappel, le projet de développement de cet avion de chasse supersonique, baptisé KF-X, a été lancé en 2015 pour s’achever en 2026. 65 % de ses composants sont de conception nationale.Son premier prototype a effectué son vol d’essai inaugural en juillet 2022.