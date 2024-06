JCS : Pyongyang procède à un nouveau tir de missile, mais échoue

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, aujourd’hui, à un nouveau tir de missile, mais semble avoir échoué.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, ce matin par SMS, auprès des journalistes, que Pyongyang avait lancé à 5h30 un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est depuis les environs de Pyongyang. Avant d’ajouter que cet essai s’est soldé par un échec.Les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis analysent actuellement les caractéristiques de vol, la portée, l'altitude et la vitesse du projectile.Une source de l’armée a, quant à elle, confié à l’agence de presse Yonhap que ce dernier avait survolé quelque 250 km et qu’il semblait être un test de missile hypersonique.Notons qu’il s'agit de la première provocation balistique du régime de Kim Jong-un depuis le 30 mai dernier.Ce n’est pas tout. Toujours d’après le JCS, le royaume ermite a encore lancé, hier soir, des ballons poubelles en direction du Sud, comme il l’avait déjà fait la veille.