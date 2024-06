Les ballons poubelles nord-coréens paralysent l’aéroport d’Incheon

Photo : KBS News

Pour la deuxième journée consécutive, la Corée du Nord a lancé des ballons poubelles vers le Sud. Hier, c’est vers 21h50 que ces derniers ont été lâchés et certains se sont envolés vers l’aéroport international d’Incheon. Par conséquent, à partir de 1h46 et pendant près de trois heures, de nombreux vols domestiques tout comme internationaux ont été interrompus ou retardés. Tout est heureusement rentré dans l’ordre à partir de 7h.Incheon n’est pas le seul site à avoir été victime de « la nouvelle arme » du régime de Kim Jong-un. Jusqu’à 4h du matin, 36 cas ont été déclarés, et ce, rien qu’à Séoul.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), aucune substance nocive à la sécurité n’a été découverte dans ces ballons tombés au sol, mais il est conseillé aux citoyens de faire attention et de les signaler au commissariat de police le plus proche.