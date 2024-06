Photo : Getty Images Bank

En ce dernier mercredi du mois de juin, il fait beau et chaud au pays du Matin clair. En effet, Météo-Corée n’annonce aucun nuage à l’horizon aujourd’hui, sauf sur l’île de Jeju qui enregistrera quelques précipitations.Sur le chemin du travail, il fait 22°C à Séoul, tout comme à Suwon, Busan et Jeonju. Il faut compter 24°C, la maximale, à Gangneung, et 20°C, la minimale, pour Jeju et Andong.Cet après-midi, la côte sud enregistrera un mercure compris entre 26 et 27°C. Dans le reste du pays, il fera entre 29 et 30°C, dont 30°C dans la capitale, à Cheongju, Daejeon et Gwangju.