Le Pentagone surveille l’éventuel envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a déclaré qu'il surveillait l'éventualité d'un envoi par la Corée du Nord de ses forces militaires en Ukraine pour soutenir la Russie.Ces propos ont été tenus par son porte-parole, lors d'un briefing mardi. Patrick Ryder a évoqué les pertes humaines subies par l'armée russe et affirmé : « Si j’étais responsable du personnel militaire nord-coréen, je remettrais en question mes choix d’envoyer mes forces en tant que « chair à canon » dans une guerre illégale contre l’Ukraine ».Ryder a également exprimé son opposition au redéploiement d'armes nucléaires tactiques en Corée du Sud ou à l’armement nucléaire de cette dernière. Une idée évoquée par certains à Washington et à Séoul après le récent sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. L’officiel a ajouté que la position des USA sur la dénucléarisation de la péninsule reste inchangée. Et de poursuivre : « Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés comme la Corée du Sud et le Japon pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région indo-pacifique ».