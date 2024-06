Coûts de la défense : les négociations se poursuivent

Photo : YONHAP News

Le quatrième volet des négociations du 12e Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs dans le pays du Matin clair, dit SMA, se déroule actuellement à l’Institut coréen pour les analyses de défense (KIDA), à Séoul. Objectif : fixer les coûts que la Corée du Sud couvrira à partir de 2026.Hier, les délégations sud-coréenne et américaine ont entamé les discussions. Celles-ci ont duré pendant plus de sept heures, dont un temps de repos et de repas. Un officiel du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que les deux parties avaient déjà fait converger leurs opinions dans un cadre plus large. Selon lui, il faut maintenant négocier chaque domaine de manière plus détaillée.Les pourparlers doivent se poursuivre jusqu’à demain.