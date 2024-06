Guerre de Corée : Pyongyang publie un livre blanc

Photo : KBS News

La Corée du Nord a publié, hier, un livre blanc sur la guerre de Corée, à l'occasion du 74e anniversaire du déclenchement de ce conflit fratricide. Dans ce document, le régime de Kim Jong-un prétend que les Etats-Unis ont causé d'énormes dégâts pendant et même après, avec leurs menaces nucléaires. A noter qu'il commémore le 25 juin comme le jour de la lutte contre l'impérialisme américain.Le livre blanc, édité par l'Institut des études américaines sous la tutelle du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, comporte des « faits historiques sur les atrocités d'une cruauté extrême commises par les USA », a rapporté la KCNA, l'agence de presse nord-coréenne.Le document affirme que les Etats-Unis renforcent par paliers leurs menaces nucléaires contre la Corée du Nord depuis le début de la guerre en 1950 et jusqu'à ce jour, laissant des cicatrices indélébiles sur le peuple nord-coréen et portant une grave atteinte à la sécurité du pays. Il ajoute que même les générations post-guerre sont devenues la cible des chantages atomiques américains. Et de conclure que les dommages psychologiques subis par les nord-Coréens en raison de ces menaces nucléaires croissantes sont irréparables et que le pays n'attend que de demander des comptes aux USA et de se venger.A en croire les données mentionnées, le montant total des dommages causés par Washington serait estimé à 782 000 milliards de dollars. En détail, environ 1,24 million de nord-Coréens seraient morts en raison des atrocités perpétrées par les Américains durant la guerre. Plus de 911 000 auraient été kidnappés et 391 000 seraient portés disparus. Ces pertes se chiffreraient à quelque 165 000 milliards de dollars. En outre, d'autres événements provoqués par les USA en dehors de la guerre, entre 1945 et 2017, auraient causé des dégâts matériels et économiques d'une valeur de 293 000 milliards de dollars.