Photo : YONHAP News

L’autrice-illustratrice sud-coréenne, Yum Hye-won, a été honorée aux Boston Globe-Horn Book Awards 2024. C’est ce qu’a annoncé, hier, Boston Media Globe.« Ode to a Bad Day », écrit par Chelsea Lin Wallace et illustré par la sud-Coréenne, a été désigné comme un livre honneur dans la catégorie des livres d’images. Ses compatriotes Lee Suzy et Baek Hui-na avaient reçu le même prix en 2013 et en 2022, avec « Open This Little Book » et « Cloud Bread ».Inaugurés en 1967, les Boston Globe-Horn Book Awards sélectionnent le gagnant et accordent des prix d’honneur pour trois catégories : la fiction, la non-fiction et la poésie, ainsi que les livres d’images.