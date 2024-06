Championnats d’Asie d’escrime : les équipes de sabre masculin et d’épée féminine savourent l’or

Photo : YONHAP News

Les équipes sud-coréennes de sabre hommes et d’épée dames ont décroché les médailles d’or dans les épreuves par équipes, aux Championnats d’Asie d’escrime 2024. Elles ont ainsi enchaîné quatre victoires de suite dans cette compétition.Les sud-Coréens, Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Park Sang-won et Ha Han-sol, ont battu, hier, les Iraniens lors de la finale de l’épreuve du sabre masculin par équipes, au Koweït. L’équipe féminine d’épée, composée de Choi In-jeong, Kang Young-mi, Lee Hye-in et Song Se-ra, a, elle aussi, éliminé son adversaire chinois en finale.La Corée du Sud a décroché, jusqu’à présent, au total huit médailles, à savoir quatre en or, une en argent et trois en bronze, grimpant à la première place des championnats. Et, ce soir, ses escrimeurs visent également des récompenses dans les épreuves de fleuret dames et d’épée hommes toujours par équipes.