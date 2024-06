JCS : le nouveau tir de missile de Pyongyang se solde par un échec

Photo : YONHAP News

Les provocations de la Corée du Nord continuent. Après avoir lancé, deux jours de suite, des ballons poubelles contenant des déchets, elle a procédé, aujourd’hui, à un nouveau tir de missile. Cependant, ce dernier semble s’être soldé par un échec.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, ce matin, que Pyongyang avait lancé à 5h30 un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est depuis les environs de sa capitale. Avant d’ajouter que cet essai avait été un échec, puisqu’il a explosé et que ses débris sont tombés en mer près de Wonsan.Présumant que c’était un test de missile hypersonique, les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis continuent d’analyser les caractéristiques du projectile.Notons qu’il s'agit de la première provocation balistique du régime de Kim Jong-un depuis le 30 mai dernier. Ce jour-là, plusieurs missiles balistiques à courte portée avaient été tirés vers la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Par ailleurs, au Sud, le Corps des Marines a repris, aujourd’hui, ses exercices de tir réel dans la mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. Près des îles de Yeonpyeong et de Baengnyeong. C’est une première en sept ans.Ces manœuvres avaient été interrompues, rappelons-le, suite à l’accord militaire intercoréen du 19 septembre. Mais face aux provocations de Pyongyang, pour ne citer que les envois des ballons, les attaques par brouillage de signaux GPS et les tirs de missiles balistiques, cet accord a été totalement suspendu.