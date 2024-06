Semi-conducteurs : l’exécutif démarre en juillet son soutien financier au secteur

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va lancer, le mois prochain, son programme de soutien financier dédié à la filière des semi-conducteurs. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du plan d'aide global pour l'écosystème des puces, présenté le mois dernier par l'exécutif. La nouvelle a été dévoilée, ce matin, lors d'une réunion des ministres en charge de l'économie.Le soutien financier gouvernemental destiné aux entreprises de semi-conducteurs est d'une valeur totale de 18 100 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 12 milliards d'euros. Et il consiste notamment à accorder des prêts à bas taux d'intérêt par l'intermédiaire de la Korea Development Bank (KDB). Et ce, pour un montant total de 17 000 milliards de wons, ou 11,4 milliards d'euros, jusqu'en 2027.En outre, le fonds pour l'écosystème des semi-conducteurs, créé l'an dernier, va voir son montant passer de 300 à 1 100 milliards de wons, ou de 200 à 740 millions d'euros. Dedans, 300 milliards de wons seront investis, dès le mois de juillet, dans des compagnies de production de matériaux, composants et équipements liés aux semi-conducteurs, ainsi que dans des entreprises « fabless », c'est-à-dire sans usine.Par ailleurs, l'exécutif prolongera de trois ans la période des crédits d'impôt destinés aux entreprises des secteurs des technologies stratégies nationales, qui devait initialement expirer fin 2024.Enfin, le gouvernement entend également accélérer la création d'un méga-cluster de semi-conducteurs au sud de Séoul. Il prévoit notamment des exemptions d'études de faisabilité préliminaire ou des aides financières publiques pour certains travaux liés à ce projet.