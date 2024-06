Naissances : hausse de 2,8 % en avril, une première en 19 mois

Photo : YONHAP News

Le nombre de naissances a augmenté de 2,8 % en avril sur un an. Selon les chiffres publiés ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), 19 049 bébés sont nés en Corée du Sud durant cette période. Notons qu’il s’agit de la première hausse en 19 mois, mais du deuxième plus faible chiffre pour le mois d’avril.Pour le Kostat, cette augmentation pouvait s’expliquer par une grosse chute, de 12,5 %, du nombre de nouveaux-nés en avril 2023. Il a estimé que les mariages s’étaient multipliés pendant huit mois d’affilée depuis août 2022 et que les couples, qui s’étaient dit oui à cette époque, avaient ensuite commencé à avoir des enfants.Le nombre de décès a crû, lui aussi, de 4 % pour s’élever à 28 659. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de morts, a donc été dans le négatif de 9 610.Quant aux mariages, le pays du Matin clair a compté 18 039 nouveaux couples officiels, soit un bond de 24,6 % en glissement annuel et la plus grande hausse pour le mois d’avril. Cause : avril 2024 comprenait un jour ouvré de plus que le même mois de l’an dernier. Pourtant, le nombre de divorces s’est établi à 7 701, représentant une augmentation de 5,7 % sur la même période.