Ballons poubelles nord-coréens : perturbation à l’aéroport d’Incheon pendant trois heures

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue d’envoyer de nouveaux ballons poubelles, contenant des ordures, vers le Sud. Hier, c’est vers 21h50 que ces derniers ont été lâchés et que certains se sont envolés vers l’aéroport international d’Incheon, à l'ouest de Séoul. Par conséquent, à partir de 1h46 et pendant près de trois heures, quelque 40 vols ont été interrompus ou retardés. Ce n’est qu’à 7h ce matin que tout est rentré dans l’ordre.Il s’agissait du 6e lancement du genre depuis le 28 mai dernier. Et Incheon n’est pas le seul site à avoir été victime de cette « nouvelle arme » du régime de Kim Jong-un. Jusqu’à 4h, 36 cas ont été déclarés, et ce, rien que dans la capitale. La veille, plus de 100 ballons contenant des déchets avaient été découverts à Séoul et ses environs.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), aucune substance nocive à la sécurité n’a été découverte jusqu’ici dans ces objets tombés au sol, mais il est conseillé aux citoyens de faire attention et de les signaler au commissariat de police le plus proche. Il étudie également la possibilité de reprendre la diffusion des messages de propagande.