Le 9e dialogue des ministres des Finances Corée-Japon s’est tenu à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Finances et son homologue japonais ont convenu de prendre des mesures appropriées pour freiner la volatilité excessive de leurs monnaies. Cette entente a eu lieu, mardi, lors du 9e dialogue ministériel des Finances Corée du Sud-Japon, tenu à Séoul. Notons que c’est une première en huit ans.D'après le communiqué commun publié à l'issue de leur rencontre, Choi Sang-mok et Shunichi Suzuki ont estimé que les conflits géopolitiques en cours, le ralentissement de la croissance des principaux partenaires commerciaux et la volatilité accrue du marché des changes sont sources d'incertitudes pour leur économie. Ils ont notamment partagé leurs sérieuses inquiétudes concernant la récente forte dépréciation du won sud-coréen et du yen japonais. Ils ont reconnu l'importance de rester vigilant dans les actions politiques visant à soutenir la croissance économique et à maintenir la stabilité financière, avant de réaffirmer leur volonté de prendre des mesures adéquates contre la volatilité excessive et les mouvements désordonnés des taux de change.Par ailleurs, les deux hommes ont affirmé que l'accord de swap de devises Séoul-Tokyo, relancé en 2023 après huit ans de suspension, permet de renforcer la stabilité financière des deux pays, avant de s'engager à poursuivre leurs discussions sur d'éventuelles améliorations à apporter à la coopération bilatérale.Enfin, les deux pays ont convenu d'organiser leur 10e dialogue ministériel des finances l'année prochaine au Japon.