Yoon monte à bord de l’USS Theodore Roosevelt

Photo : YONHAP News

Le président de la République est monté, hier, à bord de l’USS Theodore Roosevelt (CVN-71). Il s’agit d’un porte-avions américain à propulsion nucléaire amarré dans la base navale de Busan.Yoon Suk Yeol a déclaré que son arrivée constituait le symbole des promesses de défense inébranlable des Etats-Unis en Corée du Sud, y compris une forte dissuasion étendue. Il a rappelé que la Corée du Nord développait ses capacités nucléaires et balistiques et menaçait la paix de la péninsule et de la région.Le chef de l’Etat a souligné, de son côté, que l’alliance sud-coréano-américaine était plus solide que jamais et pouvait vaincre ses ennemis. Il a aussi fait savoir que le porte-avions américain va participer au « Freedom Edge », la première manœuvre multidomaines entre la Corée du Sud, les USA et le Japon. Le numéro un sud-coréen a indiqué que la coopération entre les trois nations, qui partagent les valeurs de la démocratie libérale, serait un autre moyen de dissuasion.