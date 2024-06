Météo : arrivée de la pluie par le sud

Photo : YONHAP News

En ce dernier jeudi du mois de juin, le soleil brille à Séoul, et de manière générale dans toute la moitié nord dans la matinée. La grisaille du sud, elle, va peu à peu laisser place à des précipitations au cours de l’après-midi.Sur le chemin du travail, il fait déjà 27°C, la maximale, à Gangneung. La capitale enregistre un mercure de 24°C , alors qu’il fait plus frais dans les régions méridionales. On compte 20°C à Andong tout comme sur la côte sud, et 22°C dans le Jeolla du Nord.Dans la seconde partie de journée, la pluie va être accompagnée de températures assez douces entre Mokpo et Busan où il fera entre 23 et 25°C. Cependant, sur le reste du territoire, il fera chaud : Météo-Corée prévoit 32°C à Séoul, comme à Chuncheon, à Gangneung ainsi qu’à Daejeon, et 30°C à Andong, Cheongju et Jeonju.