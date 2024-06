KCNA : Pyongyang réussit un tir de missile à têtes multiples

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré, aujourd’hui, avoir réussi, hier, un tir de missile à têtes multiples. Un lancement jugé pourtant raté par sa voisine du Sud.D’après l’information relayée par l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, le Bureau général des missiles a mené avec succès « un test de séparation et de guidage des ogives mobiles individuelles ». Et cela revêt un sens important pour atteindre son objectif de sophistiquer ses technologies balistiques.Le média d’Etat a également précisé que le tir d’hier avait pour enjeu de « se doter de la capacité de frapper chaque cible visée ». C’est la première fois que le Nord annonce avoir effectué une telle opération.Sachez qu’un seul missile à ogives multiples peut attaquer plusieurs cibles simultanément. Son tir d’essai est donc considéré comme une étape essentielle vers le développement de ses capacités nucléaires et balistiques.Selon la KCNA, le test d’hier « a été effectué en utilisant le moteur du premier étage d’un missile balistique à combustible solide de portée intermédiaire dans un rayon de 170 à 200 km ». Et dans ce processus, « les têtes séparées ont atteint trois cibles préétablies et l’efficacité d’un leurre détaché du projectile a également été vérifiée par des détecteurs antiaériens ».Pour rappel, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait affirmé, hier, que Pyongyang avait lancé, le même jour vers 5h30, un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est, entre la péninsule et l’archipel japonais. Et d’ajouter que ce tir semblait avoir échoué, précisant que l’engin avait explosé après un vol d’environ 250 kilomètres. Et que ses débris étaient tombés dans les eaux dans un périmètre de plusieurs kilomètres.Et aujourd’hui, après l’annonce du Nord, avec trois photos à l’appui, le JCS a dénoncé « une tromperie et une exagération ».