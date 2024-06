Pyongyang poursuit sa campagne d’envoi de ballons poubelles

Photo : KBS News

Pour le troisième jour de suite depuis lundi, la Corée du Nord a envoyé vers le Sud des ballons attachés à des sacs en plastique remplis de déchets.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, hier soir, que l’Etat communiste était en train de faire s’envoler ces aérostats. Et d’ajouter que ceux-ci se dirigeaient vers le sud-est depuis le nord de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, au gré du vent du nord-ouest.Lundi soir, le Nord avait déjà lâché quelque 350 nouveaux ballons poubelles. Pas moins de 100 d’entre eux étaient tombés dans la capitale et dans le nord du Gyeonggi. Et hier soir, il en a largué environ 250.Le régime de Kim Jong-un a lancé cette campagne le 28 mai. Il l’a ensuite relancée à quatre reprises jusqu’au 10 juin.